دعوى قضائية ضد "LBC" وبرنامج " هوا الحرية"!

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تقدم المحاميان مارك حبقة وغريتا حبيب، بوكالتهما عن الرئيس العماد ميشال سليمان، بشكوى مباشرة أمام النيابة العامة التمييزية حول "المزاعم التي نشرت في برنامج "هوا الحرية" على شاشة LBCI بتاريخ 23 تشرين الثاني 2016 عن بيع الجنسية اللبنانية أثناء تبوؤ العماد سليمان سدة الرئاسة، وذلك عملا بمبدأ ضرورة كشف الحقيقة وإيمانا بدور القضاء اللبناني ليقوم بمعاقبة أي راش و/ أو مرتش اذا ثبت وجودهما او مطلقي الافتراءات والقيام بنزع الجنسية اللبنانية عن أي شخص حصل عليها بشكل مخالف للقانون في حال أظهرت التحقيقات ذلك".