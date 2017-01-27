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لهذا السبب.. يرفض وائل كفوري الإطلالة في "هيدا حكي"

27
JANUARY
2017
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أشارت بعض المصادر إلى أنّ الفنان وائل كفوري يرفض الإطلالة عبر برنامج "هيدا حكي" من تقديم الكوميديان عادل كرم على شاشة أم تي في. فما حقيقة ذلك؟

وباتصال خاص مع المخرج ناصر فقيه، أكد لنا أنّ القيّمين على البرنامج الآنف ذكره يتواصلون دوماً مع النجم وائل كفوري على سبيل الصداقة والعلاقة الطيبة التي تجمعهم، وقد عُرض على وائل الحلول ضيفاً على برنامج هيدا حكي في موسمه الحالي لكن المخرج نفى أن تكون هناك مفاوضات جدية حول إطلالته.

ومع ذلك ما زال وائل يتحيّن الوقت المناسب لاستضافته وهذا ما يعود وراء تأجيل إطلالته، وعما إن كانت أم بي سي تشترط عليه عدم الظهور على أي شاشة أخرى خلال عرض برنامج أراب أيدول الذي يشكّل كفوري أحد أعضاء لجنة تحكيمه، أكد لنا المصدر أن لا علاقة لذلك.

ومن المعروف أنّ وائل مُقلّ في مقابلاته الإعلامية المرئية والمكتوبة.

وبدورنا نشير إلى أنّه سبق أن عُرض على وائل الظهور في برنامج "هيدا حكي" خلال الموسم الماضي لكنه لم يطل في أي حلقة لسبب ما، علماً أنّ وائل اجتمع في أكثر من حفل في لبنان والخارج مع فريق "ما في متلو" المؤلف من عادل كرم ومجموعة من الممثلين الكوميديّين تحت إدارة المخرج ناصر فقيه وإشراف طارق كرم أي ذات فريق برنامج "هيدا حكي"، وهذا ما يجعل علاقتهما متميزة، فهل سيحل الفنان وائل كفوري ضيفاً على "هيدا حكي" عبر أم تي في قريباً أم سيعتذر عن تلك الإطلالة في هذا الموسم أيضاً؟

(نواعم)

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