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بالصورة: ديما صادق تعلق على قضية برنامج " نقشت"!

26
JANUARY
2017
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علقت الإعلامية ديما صادق على ما يحصل من تطورات ونقاشات حول البرنامج المثير للجدل " نقشت" الذي يعرض على lbci، فكتبت على صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلةً:

" بلبنان كتير هي البرامج " الجريئة"بإيحاءاتها الجنسية .ممكن تشوف " القطرميز" ( فادي شربل) عّم يحكي عن هوسه الجنسي بكلمات فظة ليل نهار . عادي، و لا مرة صار مشكل عَل موضوع . فيك تشوف المثليين جنسيا عم يحكونا على مدى اكثر من ١٥ سنة على الشاشة عن حياتهن الجنسية بتفاصيلها ( فعلا تفاصيلها الدقيقة ) ، كمان ما في مشكل . فوجدي و مجدي من اهضم كراكتيراتنا .

الشاشة اللبنانية عندها مساحة كبيرة جدا للجنس . ماشي جديد . أسباب هل شي و هل هيدا دليل انفتاح او عقد هيدا نقاش تاني . بس انك تشوف بنت عم تحكي صراحة عن حياتها العاطفية ، و رغباتها الجنسية ، فبتقوم الدنيا و ما بتقعد . المشكلة مع " نقشت" منها مشكلة قيم اخلاقية ضد " الفلتان الجنسي" . وإلا ، كانت قامت الحملة على مجدي و وجدي ، القطرميز و غيرهن .

مشكلتكم مع " نقشت " هي مشكلتكم مع حرية المرأة بجسدها ، نقطة . ممنوع هي تحكي عن رغباتها . الشب هو اللي في . فيكن تصدقوا و فيكن لا ، بس بلبنان فينا نسمح لل " المثلي" يحكي عن حياتو و رغباته الجنسية ، بس المرأة بعدنا ما ممنسمحلها .( طبعا مع كامل احترامنا لحقوق المثليين جنسيا و التي نحن من أشد المطالبين بها ) . "

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