بعد الجدل الكبير حول برنامج "take me out - نقشت".. فؤاد يمين يخرج عن صمته!

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بعد الجدل الكبير الذي طال برنامج "نقشت" الذي يقدمّه فؤاد يمين على شاشة الـ "lbci" قال مقدّم البرنامج في حديث لإذاعة "جرس سكوب": "مؤخراً كثرت الآراء الايجابية والسليية التي طالت البرنامج، ايقاف البرنامج هو امر خاطئ بغض النظر اذا كان الناس يحبونه ام يرفضونه"

واضاف يمين "فلنفترض انه تم إيقاف البرنامج، غداً يتوقف برنامج آخر. هذا مس بالحريات الاعلامية، يشاهدون البرنامج ثم ينتقدونه. يمكنكم تغيير المحطة، انا لا اجبر احداً على مشاهدته!"



وقال يمين "لو كانوا ثلاثين شاباً لكان الامر طبيعياً ومرّ مرور الكرام، يوجد 17000 لبنان وكل منطقة هي لبنان الذي تريده وتريد ان يكون كل شيء كما تريد"

وختم قائلاً "نحن نعيش في مجتمع مشوّه، هناك حوالي 23 صبية لا يقلنَ كلمة في البرنامج، لا تأخذوا الامور في الاطار الشخصي. هذا برنامج تلفزيوني تعاملوا معه كبرنامج.. كل امرأة لبنانية تمثّل نفسها، هذا البرنامج لا يشوّه صورتها، والصبايا لسن من المريخ بل لبنانيات".