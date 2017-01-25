بالصورة - تركي يدّعي أن أديل ابنته ويطالب بإجراء فحص DNA.. إليكم القصة كاملة

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في خطوة صادمة وغريبة، أعلن رجل تركي يدعى محمد آصار (52 عاماً) أنّه هو والد الفنانة البريطانية أديل.

وكشف أنّه ارتبط بوالدة آديل، بيني آدكينز، منذ أكثر 28 عاماً، وتحديداً في شهر آب (أغسطس) العام 1987 بعدما زارت مدينة بودروم، وعمل على نقلها مع والدتها وأصدقائها عندما كان يعمل كسائق أجرة.

وأوضح آصار أنّنا "تعرفنا على بعض خلال فترة إقامتها وأحببنا بعض وعشنا معاً لمدة أسبوعين، بعد أن مددت إجازتها لمدة شهر، ثمّ عادت إلى موطنها. وأخيراً، عادت بإجازة أخرى لمدة شهر برفقتي"، مشيراً الى أنّها "طلبت مني العيش معها في بريطانيا ولكنني رفضت. ودعوتها الى العيش في تركيا، لكنها لم توافق وعادت إلى بلادها وبقينا على تواصل عبر الهاتف وانقطعت علاقتنا تدريجيا".

وأكّد أنّه اكتشف مؤخّراً أنّ الفنانة البريطانية هي ابنة المرأة التي أحبّها منذ 29 عاماً.

وطالب بإجراء فحص الحمض النووي DNA، ليثبت أنّه والد آديل، التي ولدت في شهر أيار (مايو) من العام 1989.

ونشر المواطن التركي صوراً قديمة، قال إنّها جمعته بآدكينز، مشدّداً على أنّها لم تتغيّر، وأصرّ على أنّ "أديل تشبهه كثيراً في الشكل والتصرّفات."

وختم المطرب والعازف حالياً: "أنا رجل ميسور ولا أريد المال، بل أريد أن تعرف ابنتي الحقيقة".