فنان لبناني يتعرض للسرقة في روما

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تعرض الفنان شادي ابراهيم الاسبوع المنصرم لعملية سلب في العاصمة الايطالية روما، حيث كان يحتفل بعيد ميلاد ابنته سارة-لي.

وفي التفاصيل، التقى الفنان شادي ابراهيم بشاب عربي بينما كان والعائلة يتسوق، وهذا الشاب الانيق المثقف كان يبدي اعجابه باغاني الفنان شادي ابراهيم ويشرح له تفاصيل عمله في روما والظروف الصعبة التي يمر بها بلده التي اجبرته للعمل في غير اختصاصه الاصلي، وقد امضى بعض الوقت في ضيافة الفنان شادي ابراهيم حيث تناول الغداء معه ومع العائلة، وساعدهم في نقل الامتعة، وفي طريق العودة كان قد رأى بعض النقود من اليورو في جيب شادي ابراهيم وهو الوحيد الذي تواجد جنبه طوال الوقت وبخفة محترف سرق المال وببوردة اعصاب كبيرة اكمل تمثيله وتبادل ارقام هاتفه كأن شيئا لم يكن، ولدى وصول الفنان شادي ابراهيم الى الفندق ادرك انّ النقود قد سلبت منه.

(بصراحة)