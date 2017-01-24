دعوى قضائية ضد "take me out نقشت"!

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تقدّم المحامي وسام محمد المذبوح، باخبار الى النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد المؤسسة اللبنانية للارسال (LBCI) بشخص رئيس مجلس ادارتها السيد بيار الضاهر ومقدم البرامج فؤاد يمين، بجرم "الاساءة لسمعة الشعب اللبناني وانتحال صفة والتحقير والتعرض للآداب العامة".



وجاء في وقائع الاخبار:



في 2017/1/22 تم بث حلقة على المؤسسة اللبنانية للارسال المعروفة (LBCI)، ببرنامج بكل أسف ليس بترفيهي بل لا أخلاقي ويتعرض للآداب العامة. وظهر خلاله شخص يدعى جو جرجس وصف نفسه بأنه محام، وظهر خلال الحلقة بكافة الصفات المنافية لمهنة المحاماة، الأمر الذي يعرض المجتمع اللبناني للخدش بالحياء العام والاساءة للّبنانيّين.