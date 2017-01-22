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الفنان جو رعد يثأر لراغب علامة من برنامج " هيدا حكي" ؟!

22
JANUARY
2017
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بعد إحباط رجال الأمن عملية إنتحارية في لبنان مساء أمس السبت، أثير في وسائل الإعلام لغطاً حول جنسية المجرم، فقيل بداية أنه فلسطيني الجنسية، ليتبين بعدها أنه لبناني.

هذا الأمر أثار استنكار النجمة السورية الفلسطينية شكران مرتجى، فنشرت عبر حسابها على موقع تويتر تغريدة جاء فيها: " متى ستدركون أن الإرهاب لا دين ولاوطن وتكفون إلقاء التهم جزافاً على السوري والفلسطيني متى".

ومن جهة أخرى، رد الفنان اللبناني جو رعد على تغريدة راغب علامة التي اتهم فيها المخرج ناصر فقيه ومقدم برنامج هيدا حكي عادل كرم بفبركة شائعات حوله فغرد قائلاً: " الاراغوز تبع #هيدا_حكي من كتر افلاسو بيتطاول عالناس ليضحك المشاهدين على فكرة لو تمسخرت حتى عحالك ما حدا رح يضحكلك خلص دمك تقيل الله خلقك هيك".

وتابع: " التطاول على راغب علامة صار نكتة سخيفة وبايخة بدل ما نشوف لوين واصلين ويمكن نطلع من بيوتنا وما نرجع عم نتمسخر ونركب نكت؟؟؟ ونكت بايخة؟؟".

ويبدو أن جو رعد سجل هذا الموقف ليثأر من عادل كرم، مقدم برنامج "هيدا حكي"،الذي غالباً ما يسخر منه في حلقات البرنامج.

سيدتي  

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