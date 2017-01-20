وفاة ممثل أميركي شهير

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أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن الممثل ميغيل فيرير، الذي اشتهر بدوره في المسلسل التلفزيوني «إن سي آي إس: لوس أنجليس»، توفي أمس (الخميس) إثر إصابته بسرطان الحلق، عن عمر يناهز 61 عامًا.

ونقلت صحيفة «فاريتي» عن النجم السينمائي جورج كلوني، وهو ابن عم فيرير، قوله إن هذا الفنان «جعل العالم أكثر إشراقًا ومرحًا»، وأن وفاته لها تأثير كبير على الأسرة وصناعة الترفيه.

وأضاف كلوني: «إننا نحبك يا ميغيل.. وسنحبك دائمًا».

وقالت مجلة «بيبول» إن فيرير اختار الاستمرار في العمل، بينما كانت إصابته بالسرطان تزداد سوءًا.

وأضافت الصحيفة أن الفنان كان يعرف أيضًا بأدواره في المسلسلات التلفزيونية «كروسينغ غوردان» و«توين بيكس»، بالإضافة إلى شخصية الشرير في فيلم «روبوكوب» (1987) وصوت شخصية شا - يو في فيلم «مولان» (1998).

ونقلت الصحيفة عن آر. سكوت غيميل، منتج ومؤلف حلقات مسلسل «إن سي آي إس: لوس أنجليس» قوله إن فيرير كان يتسم بموهبة هائلة، ولديه حضور دراماتيكي قوي على الشاشة وحس فكاهي وقلب كبير.