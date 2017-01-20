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بالتفاصيل - أيمن زبيب متهم بالسرقة..!

20
JANUARY
2017
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اتهم الفنان السوري أذينة العلي الفنان أيمن زبيب بسرقة اغنية كان قد غناها وكتب كلماتها بنفسه . وفي التفاصيل، فقد أعلن الفنان أذينة العلي والمعروف بالعديد من الأغاني بأن اغنية "بيني و بينك عهد الله" هي من كلماته و كتبها وغناها بنفسه قبل 15 عاماً بينما أطلق ايمن زبيب الأغنية ضمن البومه الجديد بنفس الكلمات و الألحان .

وقال أذينة العلي: "لقد فوجئت بالفنان أيمن زبيب يغنيها في ألبومه الجديد بينما نسب كلامها للفلكلور و اللحن للموزع صبحي محمد ". وأضاف أذينة العلي: "عندما كتبت ذلك على صفحتي اتصل بي صبحي محمد و اعتذر لأنه لم يعلم أن الأغنية لي و أنه سأل فقالوا له أنها فلكلور فطلبت منه تصحيح وضع الأغنية و تغيير الكلمات و الألحان فوعدني بذلك و لكنه لم ينفذ رغم مرور أسبوع على الاتصال الذي جرى بيننا".

وتساءل أذينة: "هل من المعقول الا يفكر بالبحث عنها في يوتيوب والأغنية أعيد نشرها وأنا اغنيها منذ عام 2014 ". وأضاف أذينة : "الأغنية قديمة ولكن قبل سنوات تذكرتها في احد الحفلات ببيروت و غنيتها ولاقت صدى كبير واعجاب و بعدها أصبحت اغنيها باستمرار رغم انها كانت من بداياتي وبالتحديد عام 1991 ".

وأوضح أذينة من خلال تعليق نشره على مواقع التواصل: "هذه الأغنية غنيتها لأول مرة قبل احترافي الفن منذ 15 سنة و يعرفها كل المتابعين و المحبين و كانت عنوان الكاسيت الذي ترون صورته قبل وجود السيديات وهي من كلماتي و ألحاني و توزيع فريد العلي و هذا الكاسيت مسجل لصالح شركة لورد ساوند بيروت و توب ميوزك سوريا".

وعن الإجراءات التي سيتبعها قال أذينة: "سألجأ للقضاء و الرأي و العام لإعادة حقي وقد بدأت الإجراءات فعليا من خلال وكيل الشركة المنتجة الذي سافر إلى بيروت من أجل متابعة الملف كاملاً".

 

(سيدتي)

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