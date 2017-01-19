خطأ كبير في مسلسل "أمير الليل".. ماذا حصل؟!

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لم يمر مشهد تواجد “زينة” التي تجسد شخصيتها الممثلة روان طحطوح في “امير الليل” في المستشفى مرور الكرام، خاصة بعدما تفاجأ المشاهد بان زينة كانت نشيطة ولا تتألم وكأنها لا تعاني من شيء بينما كان الطبيب بين الفينة والاخرى يخرج ليتحدث مع زوجها ويقول له ان زينة بين الحياة الموت وذلك بعد تعرضها لحادث كبير.

وفي التفاصيل ان زينة تعرضت في الحلقة الماضية لحادث صدم مروع جداً وذلك اثناء هروبها من زوجها “رجا” الذي يجسد شخصيته الممثل عصام مرعب، الذي كان يلحق بها ليضربها بعد تأكده بأنها حامل وتخفي عنه حملها. وبينما كانت زينة تحاول الهرب منه صدمتها سيارة فنقلها زوجها بسرعة الى المستشفى ليعود ويخبره الطبيب ان حالتها حرجة وهي بين الحياة والموت وبسبب الحادث تعرضت لنزيف حاد واجهضت الطفل الذي كانت حاملا به، اضافة الى كسر في وركها ويدها ورضوض اخرى.

واللافت ان بعد ساعات على الحادث طلب الطبيب من “رجا” ان يدخل الى الغرفة لرؤية زوجته زينة، فدخل رجا وتحدث الى زينة التي بدت وهي تتحدث بطلاقة وراحة كأنها لم تتعرض لحادث او اجهاض ولم تتألم ولم يظهر عليها اي آثار للالم بل على العكس كانت تحدثت بكل قوة ما يدل عن فشل كبير في اداء الدور في هذا الموقف الحرج والدقيق وربما لا تتحمل روان وحدها مسؤوليته بل الكاتبة والمخرج وشركتي الانتاج على حد سواء.

هذا المشهد سَخِرَ منه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، ومن بين التعليقات كيف لفتاة تعرضت لمثل هذا الحادث القوي وعلى قول الطبيب ان حياتها في خطر ان تتحدث بكل هذه القوة والرشاقة ومن دون ألم؟

على الرغم من نجاح مسلسل “امير الليل” والتقدم المستمر للدراما اللبنانية الا ان مثل هذه الهفوات لا يجب ان تمر مرور الكرام، ولا بد لنا من تسليط الضوء عليها كي تتقدم الدراما وكي ينتبه القيميون على العمل اذ ان المشاهد بات بعلم ويدرك كل شيء ولن تمر عليه مثل هذه الاخطاء في المسلسلات.