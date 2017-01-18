مبادرة جريئة.. هذا ما طلبه عادل كرم من كافة الزملاء الإعلاميين!

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أطلق الإعلامي عادل كرم مبادرة خلال برنامج “هيدا حكي” عبر mtv طالباً تعاون كافة الزملاء الإعلاميين. وفي التفاصيل، انه خلال افتتاح الحلقة طلب كرم من المخرج عدم توقيف التصوير ووجه رسالة، جاء فيها: “بالإذن من الجميع… أنا عادل كرم صرلي 25 سنة بشتغل بهيدا المجال، وطول عمرو في منافسة، وكل عمرنا نعمل شغلنا ونعمل يلي علينا وبس، وطول عمرها المنافسة شريفة… بمعنى إنو كلنا سوى يلي منشتغل بهيدا المجال منعمل شغلنا وهدفنا نسلّي المشاهد ونضحّكو…”.

وتابع كرم بالقول: “وصلنا لمحل ما بقى حدا طايق التاني ولا حتى المشاهد طايقنا، وأنا شخصياً ما بقى طايق يلي عم بيصير”. وأعلن كرم: “أنا اليوم بدي قوم بمبادرة وبتمنّى على كل الإعلاميين يمشو معي فيا… كفى… كفى ننشر غسيلنا الوسخ على تلفزيونات العالم ببيوتها…”. واستطرد بالقول: “يا خيي هيدا المواطن يلي قاعد بالبيجاما المقلّمة ببيتو وحاطط إجريه بجاط مي سخنة وملح وحاطط الألوسة وقاعد هو ومرتو وولادو، وناطر الساعة 8:30 تتخلص سمّة البدن والقرف تبع الأخبار كرمال يتسلّى ويتضحك، هيدا شو إلو بالـRating، شو بيعنيلو إذا عادل كرم وبيار رباط جاب Rating أكتر من غيرو، وشو فارقة معه إذا رجا ورودولف عملو Trending ع تويتر نهار السبت؟

” مضيفاً: “يا خيّي يلي بيحبّ رقص الصالونات بيحضر Dancing with the Stars ويلي بيحبّ يشوف مين بيضهر مع مين مع شوية تلطيشات Sex بيحضر شي تاني."

وتابع كرم: “أكتر من هيك، خليني هون إحكي عن حالي وعن برنامجي بالتحديد، هيدا حكي لمين؟ لإلكن… يلي بدو يحضرنا يحضرنا، ويلي بدو يحضر غير برنامج، يحضرو. وين المشكلة؟”

وأضاف: “ما بدها هلقد، في كتير ملفات حامية مرقت بهيدا حكي، بدكن اكتر من قصة أحلام، هيدا الموضوع بالنسبة لإلنا صفحة وطويناها… وحتى الحلقة الماضية ويلي صار فيا لغط حول قصة “بيت بليق”، أنا بدي قول إنو أنا كنت عم بنتقد برنامج “بلا تشفير”، وعالأكيد ما كان مقصود التجريح بعَيلة بليق، يلي بتجمعني فيا صداقات وعلاقات كتيرة”، موضحاً: “بكل الأحوال، إذا إنفهم تعليقي غلط او إتفسّر بطريقة تانية، مش مشكلة، أنا عادل كرم عندي الجرأة قول “حقكن عليي”… هيدا ما بيعني إنو برنامج “بلا تشفير” ما بقى رح اتناولو، ورح تشوفو بعد شوي”.

وختم كرم بالقول: “يعني من الآخر، ما في داعي بقى نبهدل بعض عالشاشات وعالسوشل ميديا، وكلّو تحت عنوان بيّي أقوى من بيّك… وهيدا حكي”

(اوائل نيوز)