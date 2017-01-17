بالفيديو: الإعلامية السورية تخلع الحجاب مباشرةً على الهواء!

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قامت الإعلامية السورية جود عقاد، المقيمة في السويد، بخلع الحجاب على الهواء، حيث نشرت بث مباشر على موقع "يوتيوب" أثناء قيامها بذلك.

ونشر حساب يحمل اسم "فادي زوبي"، على موقع "يوتيوب"، فيديو للاجئة السورية والإعلامية جود عقاد، تظهر خلاله وهي تتحدث عن تاريخ ارتدائها الحجاب ومن بعده النقاب. وأشارت عقاد، إلى أنها لجأت إلى خلع النقاب عقب ارتدائه، كما أوضحت أن دراستها في كلية الإعلام غيرت مفاهيمها في التخلي عن الحجاب أيضا وهو ما فعلته على الهواء.



ويظهر الفيديو لحظة قيام الإعلامية السورية وهي تقوم بخلع الحجاب على الهواء، عقب انتهائها من الحديث عن ارتدائه، كما قامت بنشر الفيديو على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

sputnik