بالصورة: وفاة الممثل السوري الكبير؟!

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اضطر الفنّان السوري الى نفي الأخبار التي انتشرت عن وفاته في الساعات الأخيرة، بعد ان طالته شائعات الموت كما غيره من الفنانين السوريين والعرب في اوقات مختلفة، ومن ابرزهم الفنان القدير ايمن زيدان.

وكتب سكاف (52 عاماً) على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك": "مسا الخير، انا اندريه سكاف .. .. الاشاعة يلي صدرت اني توفيت لا سمح الله .. اشاعة عارية عن الصحة .. و شكرا لاهتمامكم ... مع محبتي".

وولد سكاف في الزبداني في ريف دمشق، تخرج في عام 1992 من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.

وكانت بدايته الفنية في دور "دلامة" في مسلسل "أبو دلامة" التاريخي الكوميدي من إنتاج مركز دبي للأعمال الفنية، كما اشتهر بشخصية بهلول في أجزائه كلها، وهذا كان أول مسلسل يلعب فيه دور البطولة.

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