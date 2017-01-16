بعد ليلة حمراء مع جورج مايكل.. حبيبه يكشف الكثير!

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كشف حبيب سابق للمغني البريطاني المتوفي جورج مايكل أنّ الأخير أدمن على الأدوية المضادة للاكتئاب ومشروب كوكا كولا الغازي، بحسب تقرير لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن حبيبه، كارلوس أرتورو أورتيز، قوله إنّه أمضى ليلة حمراء معه في أستراليا في العام 2013 بعدما تواصلا عبر موقع إلكتروني للمثليين.

وأضاف أورتيز أنّ مايكل فتح له الباب عاري الصدر مؤكّداً أنّهما مارسا الجنس سوياً واحتسيا الكحول.

في السياق نفسه، كشف أورتيز أنّ مايكل أخبره أنّه كان مدمناً على الأدوية المضادة للاكتئاب وأنّه كان يشرب غالونات من مشروب كوكا كولا، لافتاً إلى أنّه كان يكره عيد الميلاد لأنّه لم يُرزق بأطفال.



Daily Mail