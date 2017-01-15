بالصورة - للمرة الاولى زوجة العكيد (معتز) التي خبأها من الاعلام !!

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اشتهر النجم السوري وائل شرف من خلال مسلسل (باب الحارة) حيث قدّم دوره على مستوى عال من الدقة. وائل جسّد دور (معتز) على مدار الـ 7 سنوات قبل أن يقع خلاف بينه وبين مخرج العمل لأسباب لا تزال مجهولة حتى الآن.

اعتاد الفنان (معتز) أن يبقى بعيداً عن الإعلام، ويكتفي فقط بصفحته الشخصية على الـ Instagram، فينشر كل ما يريده ولكنّه مرّة لم يتخطَ الحدود، وغالباً ما يشكر جمهوره على دعمهم الكبير له في مسيرته الفنية في الدراما.

الكل يعلم جيّداً أن وائل متزوج، ولكن خلود صوا قلّما تطل على الإعلام كزوجها تماماً، وقد فاجأ وائل جمهوره بعدما نشر صورة لخلود حيث بدت فيها جميلة جداً، وهنأها بمنسابة ذكرى زواجهما الـ 12 ووصفها بأجمل نساء الأرض، وكتب قائلاً: "إلى أجمل نساء الأرض كل عيد وأنتِ بخير.. زوجتي الغالية وشريكة آمالي وآلامي.. إلى الأنثى التي صمدت معي في أوقات الشدة.. زوجتي وأم أولادي خلود الصوا.. بمناسبة ذكرى زواجنا الثاني عشر ٣١/٨/٢٠١٦"