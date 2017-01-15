بالفيديو - جورج وسوف يشتم أصالة: "فاجرة وخائنة"..

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أطلّ الفنّان السوري جورج وسوف (55 عاماً)، ضيفاً على برنامج "عائشة" على قناة "التاسعة" التونسية، ليل أمس الجمعة.

وشنّ وسوف، خلال الحلقة، هجوماً على زميلته السورية أصالة، ووصفها بـ"الفاجرة"، مشيراً الى أنّها "فاكرة نفسها الله خلقها ومش خالق غيرها.. هي الخاسرة."



وردّاً على سؤال المقدّمة، أجاب "أصالة خسرت وطنها، بيتها"، لافتاً الى أنّ "الذي يشلح ثيابه يبرد."

وكشف أنّها "أهانت بلدها. هيدول ناس نكرة من الزبالة. وكلّ واحد يدفع ثمن أعماله."

وأعلنت بعض المواقع الإلكترونية أنّ وسّوف تقاضى حوالي 800 ألف دينار تونسي، مقابل حلوله ضيفاً في البرنامج.

وكانت إطلالته هديّة من رجل الأعمال التونسي أيمن بوجبل الى زوجته الإعلامية عائشة عثمان، التي تُقدّم البرنامج.

(لها)