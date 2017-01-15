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أخيراً وقع الطلاق بين هذين النجمين...

15
JANUARY
2017
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بعد أن أصبحا حديث الساعة على مواقع المشاهير ووسائل التواصل الاجتماعي، انفصل النجمان جوني ديب وأمبير هيرد رسمياً، بعد أن اتّفقا على تسوية الطلاق، وتقسيم الممتلكات المشتركة.

وكشف موقع "People" المتخصّص بأخبار المشاهير أنّ هيرد ستحتفظ بحصان، والكلبين "بيستول" و"بو" اللذين حاول الثنائي إدخالهما الى أستراليا من دون إجراءات الحجر الصحي. كما أنّها ستأخذ سيارتين، الأولى من نوع "Range Rover" والثانية من نوع "Ford Mustang" .

أمّا ديب، فسيحتفظ بالعقارات المشتركة في فرنسا، ولوس أنجلس وولاية كنتاكي وجزيرته الخاصة في جزر البهاماس، إضافة الى 42 وسيلة نقل: سفن، وسيارات غولف، ودراجات هوائية وسيارات.

كما سيدفع الممثل الأميركي حوالي 7 مليون دولار لطليقته، التي ستتبرّع بالمبلغ لمؤسسة ACLU لمناهضة العنف المنزلي، ومستشفى في لوس أنجلس، بحسب قرار المحكمة.

وصرّح محامي أمبير، بيرس أودونيل للموقع التابع لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية أنّه "يوم عظيم، كل ما أرادته آمبر هو الطلاق وقد حصلت عليه".

(لها)

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