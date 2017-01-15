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تفاصيل جديدة عن عملية السطو على كارداشيان

15
JANUARY
2017
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أوردت صحيفة "جورنال دي مانش" الفرنسية تفاصيل الشهادة التي أدلت بها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للشرطة بعد سرقتها تحت تهديد السلاح في باريس، بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء في التفاصيل أنه في الساعات الأولى من صباح الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي اقتحم لصوص ملثمون يرتدون ملابس الشرطة فندقا فاخرا صغيرا في الدائرة التاسعة بباريس، تنزل فيه النجمة كيم كاردشيان، وقيدوها بواسطة شريط لاصق وأسلاك كهربائية. واستطاعت كارداشيان أن تحررنفسها بعد فرار اللصوص لأن التقييد لم يكن شديدا.

وسرق اللصوص قبل فرارهم علبة مجوهرات بلغت قيمتها نحو 5 ملايين يورو وخاتم خطبتها الذي تساوي قيمته 4 ملايين يورو.

كما سرق اللصوص هاتفين محمولين. وشارك خمسة أشخاص ملثمين ومرتدين ملابس الشرطة في ذلك السطو المسلح. وحبس اللصوص كارداشيان، بعد تقييدها، في غرفة الحمام. ولم تتضرر النجمة الأمريكية مع أنها تعرضت، لهزة نفسية شديدة وفقا لمتحدثة باسمها.

وسبق أن أوردت وسائل الإعلام أخبار توجيه اتهامات رسمية إلى عشرة أشخاص يشتبه بضلوعهم في عملية سرقة الفنانة تحت تهديد السلاح، ومن بينهم الشخص الذي من المحتمل أن يكون هو منظم تلك الجريمة.

روسيا اليوم
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