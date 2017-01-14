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"الرجل لا بقدم ولا بأخر".. نجمة لبنانية شهيرة تطلّق زوجها!

14
JANUARY
2017
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حلّت الفنانة نوال الزغبي ضيفة في برنامج "كل يوم جمعة" مع الاعلامي عمرو أديب عبر قناة "ON E"، وكشفت فيه عن نوال الزغبي الفنانة والأم والزوجة والمرأة.

 

وقالت إنّ المرأة يجب أن تكون قوية أمام الرجل حتى لا يضيع حقها "وأنا آخذ حقي بيدي"، كاشفة أن طلاقها من زوجها إيلي ديب سيتم رسمياً بين شهر وآخر، مؤكدة أنها لا تفكر بالزواج مطلقاً. وقالت إنّ المرأة عندما تأخذ قراراً بالانفصال عن زوجها فهذا يكون نابعاً من رغبتها في الشعور بالحرية، مؤكدة أنها لا تطمح بالزواج مرة ثانية وتفكيرها بعيد من هذا العالم، وقالت: "مش عايزة رجالة خالص، الرجل لا بقدم ولا بأخر". ولفتت إلى أنها تتولى مسؤولية تربية أولادها ولا تنتظر أن تعتمد على أحد، بدون أن ترفض فكرة دخول الرجل في حياتها ضمن أحاسيس معينة انطلاقاً من حاجتها إلى الأمان والحب والحنان، مضيفة: " أريد أن أعيش كامرأة إلى جانبها رجل وليس العكس". وأشارت الزغبي إلى أن الرجل الشرقي ينزعج من تتويج زوجته كنجمة، وقالت: "الرجل الشرقي يحب أن يكون هو النجم في الزواج".

 

وفي موضوع الخيانة، أكدت أنها لا يمكن ان تغض النظر إذا علمت بخيانة زوجها على اعتبار أنّ هناك شيئاً انكسر ولا يمكن اصلاحه.

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