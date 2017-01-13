"ولعت" بين عادل كرم وتمام بليق.. والزوجة تعلّق: "مستواك لا يرتقي حتى بحمام آل بليق"!

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أثار عادل كرم، بعد حلقة برنامجه "هيدا حكي" الذي يعرض على شاشة الـ"ام تي في"، والتي تناول فيها الاعلامي تمام بليق وبرنامجه "بلا تشفير" على قناة الجديد بطريقة ساخرة، استياءً كبيراً لدى جمهور بليق وبعض الممثلين والفنانين الذين اعلنوا عن تضامنهم مع بليق.

بدورها، ردّت زوجة تمام السيّدة ميرا بليق، عبر حسابها على "فايسبوك" فكتبت:

"عادل كرم انت دقيت الباب ورح تسمع الجواب اللي على مقاسك ومستواك الذي لا يرتقي حتى بحمام آل بليق. نقدك ما كان نقد إعلامي من أي جانب بل هو لا يعبر سوى عن سفه شخصك وإفلاسك من الأفكار في الكوميديا البناءة. الفكرة اني بعرف اني عم بعطيك أهمية اني عم بكتب عنك هون وانت ما بتستاهلا بس انك تنتقد برنامج بلا تشفير كونوا هيدا الشي اللي بيطعميك خبز و بيخليك تشتري الأمور الأخرى اللي ضربت راسك شي، وانك تمس بأسرة من أعرق وأشرف وأكثر أسر بيروت احتراما شي مختلف كليا. لما بدك تقول بليق يا سخيف ويا هبيلة ويا بلا أخلاق بدك تكون مصحصح وواعي لتعرف تلفظ مخارج حروف عيلة بطمك فهم وثقافة وكرم يا ابن كرم... كرم بالتدني والغيرة والعقد النفسية والهبل والبياخة وقلة الفهم واهم شي كرم بالتعاطي ... بالأمور اللي ما بتفهم فيا! ارْحَم نَفسَك من الحِقْدِ فإنّه عَطَب، نارٌ وأنتَ الحَطَب!".

وختمت بالقول:"تمام بليق رح تبقى أرقى إنسان وأكثر إعلامي إنساني وقاهر كل الذين تتقطر منهم مستويات خيالية من الإنحطاط فكن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا يؤذى برجم فيعطي خير أثمار!".