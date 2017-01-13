حقائب يد كايت ميدلتون تُخفي سراً لم تفكروا به من قبل..!

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تحبّ دوقة كامبريدج كايت ميدلتون التصوير الفوتوغرافي وتمتلك موهبة بارزة في هذا المجال. إلا أنّها تمارس أيضاً هواية أخرى وهي حمل حقائب اليد بأناقة بالغة في المناسبات.

فقلما تظهر زوجة الأمير وليام من دون حقيبتها الصغيرة. وربما يعود هذا إلى أنّ الحقائب ذات الحجم الصغير تجعل الإطلالة تبدو أكثر نعومة ونحافة.



لكنّ ميكا ميير، وهي مؤسسة إحدى مدارس حُسن التصرّف في نيويورك، تقول إنّ هذا لا يرتبط بالذوق وتضيف: "تحمل كايت ميدلتون دائماً حقيبة يد أنيقة. وغالباً ما تفعل ذلك مستخدمة كلتيّ يديها. وهذا ما يُعفيها من مصافحة كل الأشخاص الذين يشاركون في حدث ما".

فبحسب العادات والتقاليد، لا يمكن مصافحة أحد أفراد العائلة الملكية إلا في حال بادر هو إلى القيام بذلك أولاً. ويبدو أنّ هذا ما تتجنبه كايت.

وتروي مجلة "تاون أند كاونتري ماغازين" أنّ زوجة الأمير تشارلز، دوقة كورنوول، كاميلا باركر تستخدم مظلة لتحقيق الهدف نفسه!