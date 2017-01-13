living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حقائب يد كايت ميدلتون تُخفي سراً لم تفكروا به من قبل..!

13
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تحبّ دوقة كامبريدج كايت ميدلتون التصوير الفوتوغرافي وتمتلك موهبة بارزة في هذا المجال. إلا أنّها تمارس أيضاً هواية أخرى وهي حمل حقائب اليد بأناقة بالغة في المناسبات.

فقلما تظهر زوجة الأمير وليام من دون حقيبتها الصغيرة. وربما يعود هذا إلى أنّ الحقائب ذات الحجم الصغير تجعل الإطلالة تبدو أكثر نعومة ونحافة.


لكنّ ميكا ميير، وهي مؤسسة إحدى مدارس حُسن التصرّف في نيويورك، تقول إنّ هذا لا يرتبط بالذوق وتضيف: "تحمل كايت ميدلتون دائماً حقيبة يد أنيقة. وغالباً ما تفعل ذلك مستخدمة كلتيّ يديها. وهذا ما يُعفيها من مصافحة كل الأشخاص الذين يشاركون في حدث ما".

فبحسب العادات والتقاليد، لا يمكن مصافحة أحد أفراد العائلة الملكية إلا في حال بادر هو إلى القيام بذلك أولاً. ويبدو أنّ هذا ما تتجنبه كايت.

وتروي مجلة "تاون أند كاونتري ماغازين" أنّ زوجة الأمير تشارلز، دوقة كورنوول، كاميلا باركر تستخدم مظلة لتحقيق الهدف نفسه!

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout