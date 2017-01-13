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بالصور - "كنت شوفك كبير وكنت أحترمك بسّ هلأ..!" ممثلة تهاجم عادل كرم بعنف.. اليكم التفاصيل

13
JANUARY
2017
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هاجمت الممثلة السورية تولين البكري الفنّان والمذيع عادل كرم بسبب تناوله مقدم البرامج اللبناني تمّام بليق.


وكتبت عبر حسابها على موقع "فيسبوك":"عادل كرم: كنت شوفك كبير وكنت أحترمك رغم كلشي حكي كنت اسمعو عنك وعن حياتك الشخصية المخربطة بما أنو أصحاب الوسط الفني الواحد مكشوف عنون الحجاب.. بس بمحل يمكن كنت تضحكني منك أما هلأ عم تضحكني عليك..معقول لهالدرجة صارت جعبتك الثقافية فاضية لتحكي فيها عن زميل الك بنفس المجال ومن نفس البلد وبمحطة جارة!!! لو كان هالنقد بناء وعام وبيفيد ليطور كلنا كنا منحترمك..لو كنت عم تنتقد بعض حلقات برنامج بلا تشفير كمان كنا يمكن قيدناك وقلنا هيدا حكي! أما أنك تحكي بهالحقد الكبير وتمس شخص محترم وكبير وماأذاك متل الاعلامي تمام بليق فهالشي مابيليق لافيك ولا بالمحطة اللي عم تشتغل فيها ولابيكبرك بالعكس..بيصير للموضوع أبعاد بشعة بحقك وتفسير واحد وواضح.#....حط حالك مطرح زميلك وتخيل يحكي عليك كلام بيمسك شخصيآ ان كان حقيقي أو فبركة شورح يكون موقفك!! ف بدي قول بس شي واحد أنو اللي،بيتو من زجاج مابيرمي بحجار وفهمك كافي".

وأضافت: "وبحب قول للكبير تمام بليق....من يومك كبير وأسم عيلتك معروف بالرقي وأد ماكتر الحكي السلبي بحقك رح يكون درج لتدعس عليه وترتفع أكتر وأكتر".

 (لها)

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