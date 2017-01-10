هكذا قتلت ملكة الجمال زوجها أثناء ممارسة "الجنس الخشن" !

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تُواجه ملكة جمال بلغاريا السابقة أنيتا ميزر عقوبة السجن لأعوام طويلة، بعد اتهامها بالضلوع في قتل زوجها نيكولاي ديموي عن طريق الخطأ، وذلك بعد جلسة جنس خشن والذي ينطوي على العبودية والسادية والمازوخية.

في اعترافاتها للشرطة ذكرت ميزر أنها كانت ترضي زوجها بممارسة الجنس بطريقة تشبع نزواتهما، ولكن الأمور خرجت عن السيطرة ما أدى لفقدان حياته.

وصرحت في حديثها مع صحيفة بيرو أن زوجها كان يمتلك أوثان غريبة، وعند مُمارسة الجنس الخشن طلب منها أن تربطه برباط من البلاستيك حول ذراعيه ورقبته وساقيه.

وخلال دورة العبودية حاول التحرر وإزالة الروابط، ولكن انتهى بتشديدها وخنق نفسه حتى الموت.

وبحسب الصحيفة الصادرة من مدينة ليما عاصمة بيرو فإن الحادثة أخذت منعطفاً جديداً بعدما كذبت ميزر في بداية إدلائها للشرطة زاعمةً أنها كانت تتسوق وعندما عادت للمنزل وجدت زوجها ميتا.

إرم نيوز