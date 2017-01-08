بالصورة - الموت يفجع النجمة ديمة قندلفت

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فُجعت النجمة ديمة قندلفت بموت جدتها، ناعيةً إياها بكلمات مؤثرة عبر صفحتها الخاصة على موقع "فايسبوك".

وقالت الفنّانة السوريّة: "هي.. آخر الحكايا.. في بيتها الذي يقرع جرسه ألف مرةٍ ومرة، حاكت بسنارتها مئة شالٍ من الصوف الخالص.. ومئة عامٍ من الحب الخالص...وألف حكاية وحكاية... تيتى نازك.. لروحك السلام ولنا العزاء.. على رجاء القيامة".

وأصدرت قندلفت أخيراً أولى أغنياتها الخاصة بعنوان "كبريت" كبادرة خاصة تحمل المسؤولية الإنسانية في الفنّ.

وأكّدت الفنّانة السورية لـ"لها" أنّ إتخاذها هذه الخطوة، أتى لأهداف ورسالةٍ إنسانية، وذلك بالتزامن مع موسم الأعياد، وأشارت إلى أنّ هذا الكليب هو لفتة إنسانية بالدرجة الأولى قبل أن يكون عملاً فنياً رسمياً.

(لها)