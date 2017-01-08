حسن الشافعي يكشف أحد أسراره الخاصة.. وهذا ما قاله عن زوجته!

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أكد الموزع الموسيقي والملحن حسن الشافعي أنه يخاف من ركوب الطائرات، لكنه يضطر إلى السفر بصورة شبه دائمة إلى دول عديدة بحكم عمله، مؤكدا أن ألمانيا هي الدولة الأقرب إلى قلبه.

وأوضح خلال حلقة برنامج "آراب أيدول"، أسباب تعلقه بالسفر إلى ألمانيا، قائلا: "أعشق السفر إلى ألمانيا، وخاصة برلين التي تتميز بحرية التعبير في الموسيقى، وأشعر هناك أنه مكان لانطلاق الأفكار الجديدة والمميزة".

وتحدث عن سبب حبه للبنان، قائلا: "أنا زوجتي لبنانية، وكل الفنانين غير اللبنانيين متأثرين كثيرًا بلبنان، فلبنان لها جمالها الخاص".