مفاجأة - عمَّ تنازل الراحل ملحم بركات للفنّانة مي حريري؟

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بعدما فُجع الوسط الفني والإعلامي بخبر رحيل الموسيقار ملحم بركات، قُدّمت عدّة أعمال بمثابة تكريم للراحل، لكن يبدو أنّ سلسلة هذه الأعمال لم تنتهِ بل ستُستكمل، وهذه المرة مع الفنانة مي حريري، فماذا عن التفاصيل؟

الموسيقار تنازل لها

علمت نواعم باتصال خاص مع مدير أعمال الفنانة مي حريري أنها تنوي تجديد بعض أعمال الراحل ملحم بركات، وأشار لنا المصدر إلى أنّ أبو مجد قبل رحيله تنازل عن حقوق أغنيتين من أرشيفه للفنانة مي حريري، وهي أنهت تسجيلهما لكنها ترفض الإفصاح عن اسميْ هاتين الأغنيتيْن في الوقت الراهن.

لا مشاكل مع العائلة

ولا تواجه حريري أيّ مشكلة مع عائلة بركات في هذا الخصوص لأنّ الراحل تنازل لها شخصياً عن العمليْن، كما لم تقرّر مي بعد موعداً نهائياً لطرحهما فهي تستعدّ لإصدار فيديو كليب جديد لأغنية خاصة بها كانت قد أنهت العمل عليها قبل رحيل الموسيقار إلا أنها ارتأت تأجيل إطلاق هذا العمل المصوّر بسبب حزنها على الراحل.

مي تكرّمه بعد هؤلاء النجوم

ومن الجدير ذكره، أنّه بعد رحيل الموسيقار جدّد النجم العربي وليد توفيق إحدى الأغنيات من أرشيفه ألا وهي غريب يا زمن التي لحّنها له الموسيقار منذ سنوات عديدة، كما فاجأ الفنان ملحم زين الجمهور بطرحه أغنية أحلى مرا بعد رحيل الموسيقار حيث كان قد لحّنها له أيضاً قبل فترة مرضه، وبعدها أطلق أمير الطرب العربي صابر الرباعي ميدلي غنائية مؤلفة من ست أغنيات للموسيقار تكريماً له،

واليوم تعتكف الفنانة مي حريري لتجديد أغنيتيْن من أرشيف أبو مجد بعدما قدّمت بصوتها أغنيته الشهيرة "حبيبي إنت" التي يقال إنّ الموسيقار أهداها لها قبل طلاقهما، فضلاً عن تجديدها أغنية "حمامة بيضا".

(نواعم)