living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أنجلينا جولي تخرج عن صمتها: براد بيت خائف من كشف الحقيقة.. لهذا السبب!

6
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شكّل خبر انفصال النجمين براد بيت (52 عاماً) وأنجلينا جولي (41 عاماً) الخبر الأبرز في العام 2016.

وفي متابعة للقضية، كشف موقع "TMZ" أنّ جولي أكّدت أنّ "بيت خائف من كشف الحقيقة أمام الجمهور لذلك فهو يسعى الى ختم مستندات الطلاق."

وكان بيت رفع دعوى مُطالباً بختم السجلّات المُقدّمة من طليقته وبجلسة عاجلة لهذا الهدف، إلّا أنّ القاضي رفض ذلك.

واتّهم محامي براد، أنجلينا بالإساءة للأطفال عبر اقحامهم في هذه القضية. إلّا أنّ النّجمة العالمية وافقت، وبحسب الموقع ذاته، على المحافظة على سرية الوثائق الخاصّة بالأولاد لحماية خصوصيّتهم، مؤكّدةً أنّ "طليقها يلومها بالكشف عن أسرار الأولاد لإبعاد الأنظار عنه."

وصرّح مصدر مقرب من بيت لموقع "E News" أنّه "لحسن الحظ، بعد 4 شهور من التصريحات المسجلة، والتسريبات والقضايا، فإنَّ أنجلينا على وشك إدراك أنَّ السرية تصب فعلاً في مصلحة أطفالها وأسرتها".

وشدّدت جولي خلال تقديمها الوثائق التي تؤكّد أنّها اتّفقت مع براد على إبقاء أمور أطفالهما سريّة أنّ "بيت يهرب من الحقيقة لأنّه يخاف من أن تصل الى جمهوره عبر الإعلام"، مُعربةً عن غضبها منه لإتّهامها بنشر أسرارهما الخاصّة.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout