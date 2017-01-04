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يوسف الخال، نيكول سابا وهشام حداد حققوا.. ما لم يحصل في تاريخ برامج الترفيه!

4
JANUARY
2017
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استهل هشام حداد مقدم "لهون وبس" عامه الجديد بحلوله في المرتبة الاولى وذلك بعدما حصد البرنامج على اعلى نسبة مشاهدة في تاريخ برامج الترفيه.

هشام، الذي استقبل كل من الممثل يوسف الخال وزوجته الفنانة نيكول سابا في حلقة الامس من البرنامج الذي يعرض عبر شاشة LBCI، استطاع ان يخطف الاضواء بحلقة مميزة جداً ادخلت البهجة الى قلوب المشاهدين خاصة بعد ان مرّ لبنان بظروف صعبة اثر العملية الارهابية التي طالت اسطنبول فجر يوم الاحد (1 كانون الثاني) وراح ضحيتها مجموعة من شباب الوطن فدخل الشعب اللبناني بأكمله في حالة من الحزن.

وفي المعلومات حصد برنامج "لهون وبس" نسبة تخطت كل المعقول وصلت الى 16.7% حيث يعتبر هذا الرقم هو الاعلى لبرنامج ترفيهي في هذا الموسم.

وقد بدأ هشام حداد يحصد ما زرعه في الموسم الاولى من تعب ومثابرة على النجاح والتقدم واختياره لنخبة من النجوم.

كذلك كان للممثل يوسف الخال وزوجته الفنانة نيكول سابا وقعهما الخاص على الحلقة لما يتمتعان به من جماهيرية، حيث اظهرا ليلة امس عن خفة ظلهما وهضامتهما فكانت الاجواء جداً رائعة وهذا ما لاحظناه من كم التغريدات التي واكبت عرض الحلقة حيث تصدر هاشتاغ #لهون_وبس المرتبة الاولى ولا زال حتى كتابة هذه السطور يتصدر الTrends اللبناني.

من جهته، وبعدما انهالت عليه التعليقات من كل حدب وصوب، غرّد يوسف الخال قائلاً: "بحبكم قدّ الدني.. كل التعليقات خلتني حس بالعيد عن جدّ.. من كل قلبي بشكر الكل وعم بقرا كل شي.. ويا هشام حداد إنت بتاخد العقل وبس."

بعد دقائق ردّ هشام حداد عليه قائلاً: "انت ونيكول ابدعتم لانكم حقيقيين … كاس نجاحكن وكاس حب الناس الكن يا احلى ثنائي ".

من جهتها علقت نيكول مباشرة بعد انتهاء الحلقة قائلة: "انا هلّق خلصت تصوير وما لحقت احضر الحلقة بس يلي شفتو ع تويتر كتيرر ولعان وقوي!!! ميرسي عكل تعليقاتكم هشام حداد u are the best".

 

 (بصراحة)

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