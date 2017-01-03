بعد طلب يوسف الخال وقف بث حلقة "لهون وبس" الليلة.. هكذا رد هشام حداد!

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يحلّ الممثل يوسف الخال وزوجته الفنانة نيكول سابا ضيفين في أولى حلقات برنامج "لهون وبس" مع هشام حدّاد، إلا أنّه نظراً لهجوم اسطنبول الإرهابي الذي استهدف الملهى اللّيلي وأوقع أكثر من ضحية لبنانيّة نتيجته، طلب الممثل يوسف الخال بتغريدة له عبر موقع "تويتر" عدم عرض الحلقة اليوم احتراماً لأرواح الشهداء.



من جهته، قرر حدّاد عرض الحلقة اليوم، مبرراً موقفه قائلاً: "لأنو بساطة لهون وبس وعفويتو صاروا جزء من حياة الناس ... لانو #لهون_وبس انعمل ليرفه عن بلد زعلان ولانو رح نضل نفرح نكاية بالارهاب ولانو الحياة لازم تكفي ... الليلة موعدنا بحلقة جديدة".