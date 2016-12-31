توقعات الممثل نعيم حلاوي لسنة 2017

A + A -

نشر الممثل الكوميدي نعيم حلاوي على صفحته على facebook توقّعاته للسنة الجديدة. فأتت كالتالي:

-تقنين الكهرباء مستمر

-لن يُستخرج غاز وبترول

-نجمة إغراء تُبرز %97,3 من جسدها

-برنامج تلفزيوني يقترح نقله الى 12 نصف ليل

-قانون ال60 نجم الإنتخابات

-كلينك ترشح زيتاً

-فتوش يفتح كسارة

-رصاص الإبتهاج يتواصل

-المغتربون يعودون من حيث أتوا

-باسيل يعقد مؤتمراً صحافياً

-تلفزيون لبنان يعرض عشرة عبيد زغار

-زحمة سير خانقة

-أزمة مياه في الصيف

-جيلبرت زوين تلزم الصمت

-ميشال فرعون يعرف ماذا يفعل في وزارته

-ارتفاع أسعار بعض السلع

-كليب لفنانة إغراء للأطفال الرضَّع

-فارس سعيد يعقد اجتماعات 14 آذار مع نفسه

-متحوّل جنسي تغادر حلقة على الهواء وهي غاضب

-الدولة تتحكم بالقرارات المصيرية مثل تقديم الساعة وتأخير الساعة.



حصرياً