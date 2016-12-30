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بالأرقام والتفاصيل - مَن هم النجوم الأغلى سعراً ليلة رأس السنة؟!

30
DECEMBER
2016
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منذ عدة أسابيع رصدت "نواعم" جدول أبرز الحفلات التي سيشهدها لبنان خلال ليلة رأس السنة لوداع عام 2016 واستقبال عام 2017، والتي ينتظرها الجمهور. واليوم سنرصد أسعار البطاقات الخاصة بتلك الحفلات، مع التنويه بأنّ تلك الأسعار هي حصراً ببعض حفلات النجوم في لبنان.



حفل نجوى ووائل يصل لهذا المبلغ
أشرنا في السابق إلى أنّ شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم والفنانيْن وائل كفوري وملحم زين سيلتقون في حفل واحد ليل رأس السنة وذلك في فندق فينيسيا، وتبدأ أسعار البطاقات بـ450 دولاراً إلا أنّها تصل إلى حدود 1200 دولار ويختلف السعر حيث يزداد كلما كانت أقرب من المسرح، ما يجعل حفل نجوى، وائل وملحم هو الأعلى في سعر البطاقات وربما يعود هذا إلى أنّ فندق فينيسيا هو فندق خمس نجوم ومن أغلى الفنادق في لبنان.



عاصي وصابر وأسعار متراوحة
أما حفل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الذي سيجتمع فيه مع الفنان ملحم زين والموسيقي ميشال فاضل في فندق هيلتون – حبتور فتبدأ أسعار البطاقات بـ250 دولاراً وتصل إلى 650 دولاراً.
وبالنسبة لحفل أمير الطرب العربي صابر الرباعي مع الفنان سعد رمضان في أطلال بلازا فالأسعار تراوح بين 250 دولاراً و400 دولار.



هذا ما علمناه عن حفل راغب
وبخصوص حفلة السوبر ستار راغب علامة في بيال، فإنّ البطاقات مُسعّرة بقيمة 385، 550 و770 دولاراً، وقد علمت نواعم أنّ البطاقات بسعر 385 دولاراً ستنفد إذ لم يبقَ أماكن سوى لحوالى خمسة أشخاص فقط. 



ماذا عن الحفلات الأخرى؟
وهناك حفلات أخرى نذكر منها حفلة الفنان ناصيف زيتون في فندق موفمبيك مع الفنان أيمن زبيب حيث تبدأ الأسعار من 200 دولار وتنتهي بـ500 دولار. أيضاً حفل الفنان جوزيف عطية مع الفنانين أيمن زبيب ومحمد خيري في فندق ريجينسي بالاس بأسعار ترواح بين 220 و275 و330 و385 دولاراً.



(نواعم)

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