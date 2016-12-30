نعيم حلاوة يقتحم عالم المنجمين.. اليكم ابرز توقعاته للعام ٢٠١٧

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نشر الممثل الكوميدي نعيم حلاوي عبر صفحته على موقع فيسبوك ابرز توقعاته للعام ٢٠١٧, كون موضة المنجمين تتطور وتزيد سنة بعد سنة.
وكتب حلاوي توقعات نعيم حلاوة للعام ٢٠١٧:
-تقنين الكهرباء مستمر
-لن يُستخرج غاز وبترول
-نجمة إغراء تُبرز %97,3 من جسدها
-برنامج تلفزيوني يقترح نقله الى 12 نصف ليل
-قانون ال60 نجم الإنتخابات
-كلينك ترشح زيتاً
-رصاص الإبتهاج يتواصل
-المغتربون يعودون من حيث أتوا
-باسيل يعقد مؤتمراً صحافياً
-تلفزيون لبنان يعرض عشرة عبيد زغار
-زحمة سير خانقة
-أزمة مياه في الصيف
-جيلبرت زوين تلزم الصمت
-ميشال فرعون يعرف ماذا يفعل في وزارته
-ارتفاع أسعار بعض السلع
-كليب لفنانة إغراء للأطفال الرضَّع
-فارس سعيد يعقد اجتماعات 14 آذار مع نفسه
-متحوّل جنسي تغادر حلقة على الهواء وهي غاضب
-الدولة تتحكم بالقرارات المصيرية مثل تقديم الساعة وتأخير الساعة