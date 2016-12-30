أبرزهم علي كلاي وملحم بركات.. مشاهير غيبهم الموت في 2016

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غيب الموت عددًا من الأدباء والفنانين والرياضيين، في دول حول العالم خلال عام 2016.. وكان من أبرز من رحل هذا العام، أسطورة رياضة الملاكمة الأمريكي محمد علي كلاي، وأسطورة لعبة الغولف، الأمريكي أرنولد بالمر، وكابتن النادي الأهلي المصري طارق سليم، وحمادة إمام لاعب كرة القدم في نادي الزمالك وأحد النجوم السابقين لمنتخب مصر.

ومن الأدباء والفنانين، توفي الشاعر المصري فاروق شوشة، والموسيقار اللبناني الشهير ملحم بركات، والمغني البريطاني الشهير جورج مايكل، وأسطورة الموسيقى الأندلسية "المالوف" محمد الطاهر الفرقاني.

وشهد هذا العام عددا من الحوادث المأوساية التي راح ضحيتها رياضيون، مثل مصرع بطلة مصر وأفريقيا في المصارعة النسائية ريم مجدي (17 عاما)، وغرق حارسة مرمى منتخب غامبيا للسيدات فاطيما جوارا. وفي قطاع غزة، توفي رجب محمد التوم، أكبر معمّر في فلسطين عن عمر 127 عاما.

وفي ما يأتي رصد لأبرز من رحل عن عالمنا هذا العام بترتيب التاريخ:

25 كانون الأول/ ديسمبر: المغني البريطاني الشهير جورج مايكل الذي كان يُلقب بملك البوب في بلاده عن عمر ناهز الـ53 عاما.

وباع نجم البوب البريطاني أكثر من مئة مليون أسطوانة في أنحاء العالم، منها عشرون مليونا لأول ألبوماته بعنوان "فيث" الذي صدر عام 1987، واحتل مرات عدة المراتب الأولى لأفضل المبيعات.

18 كانون الاول/ ديسمبر: الممثلة الأمريكية الشهيرة زازا جابور، عن عمر بلغ 99 عاما، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إثر أزمة قلبية.

14 كانون الأول/ ديسمبر: الفنان المصري أحمد راتب، عن عمر ناهز الـ67 عاما؛ إثر أزمة قلبية.

وقدم راتب عشرات الأفلام السينمائية من بينها: "البريء"، و"عمارة يعقوبيان" و"الإرهابي" و"نهر الخوف". وله العديد من الأعمال الدرامية الشهيرة من بينها: "المال والبنون"، و"بوابة الحلواني"، و"أم كلثوم".

13 كانون الأول/ ديسمبر: الفنانة المصرية زبيدة ثروت، التي اشتهرت بـلقب "قطة السينما العربية"، عن عمر ناهز الـ76 عاما بعد صراع مع المرض. وكانت الراحلة قد اعتزلت الفن في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي بعد سلسلة من الأعمال السينمائية صنف بعضها ضمن كلاسيكيات السينما المصرية.

7 كانون الأول/ ديسمبر: الفنان الجزائري أسطورة الموسيقى الأندلسية "المالوف" محمد الطاهر الفرقاني، عن عمر ناهز الـ88 عاما، بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

19 تشرين الثاني/ نوفمبر: بطلة مصر وأفريقيا في المصارعة النسائية ريم مجدي (17 عاما)، وأرجعت وزارة الداخلية المصرية، سبب مصرعها إلى الانتحار بإلقاء نفسها من سيارة والدها.

17 تشرين الثاني/ نوفمبر: أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني، عن وفاة المدافع الروماني السابق دانيال برودان، عن عمر ناهز الـ44 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ولعب برودان لأتلتيكو مدريد في موسمي 1996-1997 و1997-1998، وخاض 54 مباراة مع منتخب رومانيا في مختلف المسابقات الدولية التي خاضها منتخب بلاده.

12 تشرين الثاني/ نوفمبر: الممثل المصري محمود عبد العزيز، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وبلغ عدد أفلام محمود عبد العزيز نحو 84 فيلما، قام فيها بدور البطولة، بينما أخرج فيلما واحدا هو "البنت الحلوة الكذابة".

7 تشرين الثاني/ نوفمبر: المغني والكاتب والشاعر وكاتب الأغاني الكندي ليونارد كوهين، عن عمر ناهز الـ82 عاما.

وأصدر كوهين ألبومه الغنائي الأخير وهو في الـ82 من عمره، في ختام حياة فنية استمرت 60 عاما.

3 تشرين الثاني/ نوفمبر: حارسة مرمى منتخب غامبيا للسيدات فاطيما جوارا (19 عامًا)، إثر غرق القارب الذي كانت تستقله أثناء عبوره البحر الأبيض المتوسط في الطريق من ليبيا إلى القارة الأوروبية في هجرة غير شرعية إلى أوروبا.

31 تشرين الأول/ أكتوبر: النحات الإيطالي سيلفيو جازانيجا، مصمم مجسم كأس العالم لكرة القدم، عن عمر ناهز الـ95 عاما.

28 تشرين الأول/ أكتوبر: الموسيقار اللبناني الشهير ملحم بركات عن عمر ناهز الـ74 عاما بعد صراع مع المرض.

25 تشرين الأول/ أكتوبر: كارلوس ألبرتو لاعب كرة القدم البرازيلي، الذي كان قائد منتخب البرازيل الفائز بكأس العالم لكرة القدم 1970، عن عمر ناهز الـ72 عامًا.

واعتزل كارلوس ألبرتو الكرة عام 1982 قبل أن يتجه للتدريب، وتولى الإشراف على العديد من الأندية البرازيلية قبل أن يعتزل التدريب منذ نحو 10 سنوات.

26 تشرين الأول/ أكتوبر: علي حسين، أحد نجوم الكرة العراقية، عن عمر ناهز الـ55 عامًا، في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد جراء "إصابته بمرض عضال".

ويعد علي حسين من الأسماء المعروفة في عالم كرة القدم العراقية، ومثل منتخب "أسود الرافدين" في 70 مباراة بين 1981 و1989، كان فيها من أفضل لاعبي الوسط ومركز الجناح الأيسر. وأطلقت عليه الجماهير لقب "الغزال الأسمر" نظرًا لسرعته الفائقة في الملعب.

16 تشرين الأول/ أكتوبر: "الهاشمي الطود" أحد أبرز المجاهدين والمقاومين المغاربة ضد الاستعمار، في مسقط رأسه مدينة "القصر الكبير"، شمال غرب المملكة المغربية عن عمر ناهز الـ86 عاما بعد صراع طويل مع المرض .

14 تشرين الأول/ أكتوبر: الشاعر المصري الكبير، أمين عام مجمع اللغة العربية بمصر، فاروق شوشة، عن عمر ناهز الـ80 عاما.

وعُرف عن شوشة أنه "أحد حراس اللغة العربية"، من خلال برامجه الإذاعية والتلفزيونية، وأبرزها "لغتنا الجميلة" (1967)، و"أمسية ثقافية" (1977).

10 تشرين الأول/ أكتوبر: الفنان العراقي يوسف العاني، عن عمر ناهز الـ89 عاما في إحدى مستشفيات العاصمة الأردنية عمان.

والعاني ممثل ومخرج، أسس فرقة الفن الحديث عام 1952، وأعد ومثل العديد من المسرحيات، وكتب في النقد الفني، وشارك في كتابة العديد من قصص الأفلام العراقية والعربية، وله عشرات المؤلفات الخاصة بالسينما والمسرح.

7 تشرين الأول/ أكتوبر: قائد المنتخب الكاميروني الأسبق، ريجوبرت سونغ، عن عمر ناهز الـ40 عامًا بعد عدة أيام من إصابته بنزيف دماغي.

ويعد سونغ أحد نجوم كرة القدم الكاميرونية، حيث بدأ مسيرته الدولية في عام 1993، وشارك مع منتخب بلاده في أربع بطولات كأس عالم، في الأعوام 1994 و1998 و2000 و2010، ليصبح أول لاعب أفريقي يحقق هذا الإنجاز.

30 أيلول/ سبتمبر: الملاكم "مايك تاول" (25 عاما)، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في مباراة لوزن الوسط، أقيمت في البلاد.

25 أيلول/ سبتمبر: أسطورة اللعبة "آرنولد بالمر"، عن عمر ناهز الـ87 عاما.

ويعد بولمر، الملقب بـ"الملك"، هو أحد أهم رموز اللعبة على مر تاريخها بداية من خمسينيات القرن الماضي.

وأحرز اللاعب الراحل، على مدار مشواره الرياضي الحافل بالإنجازات، سبعة ألقاب لبطولات كبرى، وفي 1974 أدرج اسمه في قاعة مشاهير الغولف على الصعيد العالمي.

21 أيلول/ سبتمبر: المخرج والسيناريست الأمريكي، الحاصل على جائزة أوسكار، كيرتس هانسون، عن عمر ناهز الـ71 عاما.

1 أيلول/ سبتمبر: رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، أحمد مسعود، في معسكر الفريق الأول لكرة القدم، المقام في تركيا آنذاك.

16 آب/ أغسطس: البرازيلي جواو هافيلانغ، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بمستشفى في ريو دي جانيرو البرازيلية عن عمر ناهز الـ100 عام.

وشغل هافيلانغ منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بين 1974 و1998 قبل أن يخلفه السويسري جوزيف بلاتر.

26 تموز/ يوليو: المخرج المصري محمد خان، عن عمر ناهز الـ73 عاما، جراء أزمة قلبية مفاجئة. وقدم الراحل للسينما المصرية عددا من الأفلام المهمة، أبرزها: "زوجة رجل مهم"، و"أيام السادات"، و"مستر كاراتية"، و"فتاة المصنع"، و"أحلام هند وكاميليا".

16 تموز/ يوليو: طارق سليم، كابتن النادي الأهلي المصري، وأحد رموز الكرة المصرية عن عمر ناهز الـ79 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

8 حزيران/ يونيو: ستيفن كيشي، لاعب ومدرب منتخب نيجيريا السابق، عن عمر ناهز الـ54 عاما، بسبب أزمة قلبية.

ويعد كيشي هو المدرب الأفريقي الوحيد الذي تأهل مع منتخبين لنهائيات كأس العالم، مع توغو في نهائيات 2006، ثم مع نيجيريا في 2014.

3 حزيران/ يونيو: أسطورة رياضة الملاكمة الأمريكي محمد علي كلاي، عن عمر ناهز الـ74 عاما، في المستشفى.

وإلى جانب البطولات العالمية التي حققها كلاي، كان له دور في الحياة السياسية الأمريكية، بتقديمه الدعم لحركات السود والمسلمين، ومنذ عام 2014، ساءت حالة كلاي الصحية، بعد إصابته بعدوى المسالك البولية.

اعتنق "كلاي" الإسلام عام 1964، وغير اسمه من "كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور" إلى محمد علي كلاي، وفاز ببطولة العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات على مدى 19 عاما في 1964 و1974 و1978.

6- 9 أيار/ مايو: جيانين كريستيل دجومنانغ، حارسة فريق فيمينا ستار إيبولورا، أثناء إجرائها عمليات الإحماء وقبل بداية لقاء فريقها أمام لوفيس مانبروف ياوندي، في إطار الدوري الكاميروني للسيدات.

وتعد هذه ثالث حالة وفاة تصيب رياضيًا خلال أربعة أيام بعد أن عاشت كرة القدم الكاميرونية الحداد مؤخرا على وفاة اللاعب باتريك إيكينغ لاعب دينامو بوخاريست الروماني، في الملعب أثناء مباراة بسبب أزمة قلبية يوم 6 مايو الماضي.

وتوفي اللاعب البرازيلي بيرناردو ريبيرو، لاعب فريبورجينس البرازيلي الحالي وفلامينغو السابق، خلال المباراة الودية التي خاضها فريقه 7 مايو الماضي، إثر أزمة قلبية وتم نقله إلى المستشفى ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

5 نيسان/ إبريل: الشاعر التونسي، محمد الصغيّر أولاد أحمد، عن عمر ناهز الـ61 عامًا، بعد صراع مع المرض ألمّ به في السنوات الأخيرة. ومن قصائده ''الفراشة'' إهداءً لروح محمد البوعزيزي "مفجر ثورة" يناير/ كانون الثاني 2011.

29 آذار/ مارس: بطل العراق في رياضة كمال الأجسام محمد السنباطي، إثر نوبة قلبية.

والسنباطي هو أحد لاعبي المنتخب الوطني بوزن 90 كلغم، وسبق أن حصل على المركز الثالث في الموسم الماضي.

15 شباط/ فبراير: الأديب والروائي الفلسطيني سلمان ناطور، عن عمر ناهز الـ67 عاما، جراء أزمة صحية تعرض لها.

وصدر للراحل، حوالي 30 كتابا، وتعرض للاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية التي فرضت عليه إقامات جبرية في منزله، لفترات عديدة، بسبب مواقفه الوطنية التي عبر عنها في كتاباته الصحفية والأدبية.

20 كانون الثاني/ يناير: رجب محمد التوم، أكبر معمّر في فلسطين، عن عمر 127 عاما.

والتوم عاصر خمس حقب تاريخية مرت على قطاع غزة، ولديه من الأبناء والأحفاد قرابة الـ370 فردا، وكان يتمتع بصحة جيدة في آخر أيام حياته.

9 كانون الثاني/ يناير: لاعب كرة القدم في نادي "الزمالك" المصري، وأحد النجوم السابقين لمنتخب مصر، حمادة إمام، عن عمر ناهز الـ67 عاما، متأثرا بمرضه.

وحصل الرياضي المصري الراحل، على ألقاب في الأوساط الرياضية، تدل على مدى براعته، منها "أسطورة الزمالك" و"الثعلب".

(عربي21)