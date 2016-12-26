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لكلّ من يريد أن يسهر ليلة رأس السنة خارج المنزل.. إقرأ هذا الخبر

26
DECEMBER
2016
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مع اقتراب حلول عيد رأس السنة، بدأت خريطة حفلات النجوم في العالم العربي تتضح اكثر فأكثر يوماً بعد يوم، خاصة بعدما اعلن اغلبية لنجوم عن مكان تواجدهم ليلة رأس السنة واين سيحتفلون بالعيد. فمنهم من سيلتقي جمهوره لاول مرة بعد فترة غياب عن احياء الحفلات في لبنان كالسوبرستار راغب علامة. ومنهم من اعتذر عن احياء الحفلات كالنجمتين اليسا وهيفا وهبي فقررتا تمضية العيد مع العائلة والاصدقاء.

 

ومع انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان واستقرار الوضع الامني، رصدنا مجموعة كبيرة من النجوم اللبنانيين الذين سيحييون ليلة العيد مع الجمهور اللبناني والجالية العربية التي ستقصد لبنان لتودع عام 2016 وتستقبل عام 2017 ضمن اجواء مليئة بالفرح والسلام وتمضية اجمل الاوقات مع نجمهم المفضل.

 

راغب علامة - ليلة رأس السنة في في البيال قاعة pavilion royal – لبنان.

نانسي عجرم  -  ليلة رأس السنة في فندق روتانا في ابوظبي.

عاصي الحلاني - ليلة رأس السنة في فندق هيلتون حبتور.

وائل كفوري  -  ليلة رأس السنة في فندق فينيسيا ومجمع بلاتيا.

نجوى كرم   -  ليلة رأس السنة في فندق فينيسيا.

ملحم زين   -  ليلة رأس السنة في فندق فينيسيا وفندق هيلتون حبتور.

مايا دياب  -   ليلة رأس السنة في منتجع الحبتور غراند – فنادق اوتوغراف كوليكشن في دبي

فارس كرم  - ليلة رأس السنة في منتجع الحبتور غراند – فنادق اوتوغراف كوليكشن في دبي

وائل جسار   - ليلة رأس السنة في فندق انتركونتيننتال سيتي ستارز وفندق ريكسوس – مصر.

جوزيف عطية  - ليلة رأس السنة في الريجنسي بالاس – لبنان

ماجد المهندس وشيرين عبد الوهاب وفارس كرم في فندق انتركونتينونتال دبي فيستيفال.

حسين الجسمي، محمد عساف، محمد حماقي ليلة رأس السنة في جزيرة المارية في أبوظبي على ممشى الواجهة البحرية.

تامر حسني  -  ليلة رأس السنة في فندق النيل – ريتز كارلتون قاعة القاهرة – مصر.

عمرو دياب   -   ليلة رأس السنة فيستڤال سيتي أرينا فى دبي

ميريام فارس  -  ليلة رأس السنة في الـFestival Arena   في الفيستيفال سيتي في دبي.

نوال الزغبي  -  ليلة رأس السنة في فندق لو رويال في عمان – الاردن.

ايمن زبيب وناصيف زيتون ليلة رأس السنة في فندق الموفنبيك – لبنان.

معين شريف  -  ليلة رأس السنة في فندق الكورال بيتش – لبنان.

ناصيف زيتون، نادر الأتات وميشال قزي ليلة رأس السنة في الـ Orizon – Byblos

وسام الامير  -  ليلة رأس السنة في فندق قادري الكبير زحلة – لبنان.

نادر الاتات  -  ليلة رأس السنة في الكورال بيتش والمندلون بيروت، منتجع الهوريزون جبيل – لبنان.

وليد توفيق، عامر زيان وباسم فغالي ليلة رأس السنة في كازينو لبنان.

غي مانوكيان  -  ليلة رأس السنة في بلاتيا.

ميشال فاضل   - ليلة رأس السنة في فندق هيلتون حبتور.

اليسا، هيفا وهبي ونيكول سابا اعتذرن عن احياء الحفلات ليلة رأس السنة.

هشام الحاج   -   ليلة رأس السنة في مطعم نسمات في القليعات و ocean blue في جبيل

محمد اسكندر  -  ليلة رأس السنة في Gefinor Rotana – beirut ومطعم الايريتاج عاليه.

ناجي اسطا    -  ليلة رأس السنة في مجمع الجولدن توليب وادي ساندز – لبنان

زياد برجي  -    ليلة رأس السنة في مجمع الجولدن توليب وادي ساندز – لبنان

ريع بارود    -   ليلة رأس السنة في مطعم المزاج اوتاوا – كندا.

صابر الرباعي وسعد رمضان وجويل ليلة رأس السنة في الاطلال بلازا Golden Ballroom – لبنان

ادهم نابلسي   -   ليلة رأس السنة في DIVA RESTO CLUB – ضبيه – لبنان

مروان خوري -  ليلة رأس السنة في فندق الغولدن توليب – تونس.

هادي خليل    -  ليلة رأس السنة في ادي ساندز – لبنان.

نادين صعب  - ليلة رأس السنة في PRO’S Kaslik و IMARA المنصورية – لبنان

سعد رمضان  - ليلة رأس السنة في BLUE IVY جعيتا – لبنان.

هاني العمري   -  ليلة رأس السنة فندق Valley view حمانا – و The Palace الحمرا – لبنان

ميشال قزي   -  ليلة رأس السنة في في مطعم الارجوان – منيارة القنطرة عكار وفي اوريزون –  لبنان

يارا وحاتم العراقي ليلة رأس السنة في فندق انتركونتيننتال عمان – الاردن.

طوني كيوان   - ليلة رأس السنة في مطعم سيف البحر

ربيع الجميل  -  ليلة رأس السنة PLAZA PALACE و MAILLON THE CLUB و NAI

مي سليم    -   ليلة رأس السنة في شرم الشيخ مع “اكسبرينس كيروسيز باركلاند”

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