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ملكة جمال بلد عربي تتوَّج بلقب "ملكة جمال الكون".. من هي؟

26
DECEMBER
2016
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توّجَت المغربية جيهان سلانة، بلقب الدورة الـ91 للمسابقة العالمية لملكة جمال الكون التي نظمت لأول مرة في تونس.

وشاركت في المسابقة التي أعلنت نتائجها، ليلة الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2016، بقصر الرياضة بمنطقة "المنزه"، شمال وسط العاصمة التونسية، 15 ملكة جمال، يمثلن 15 دولة من بينها تونس والمغرب والجزائر.

وعبرت سلانة، عقب تتويجها باللقب في حديثٍ للأناضول عن سعادتها "برفع راية المغرب في إحدى أكبر المسابقات في العالم".

وأضافت أن مشاركتها في هذه المسابقة "تهدف للترويج للسياحة التونسية، حيث زرنا عدة أمكان جميلة؛ مثل متحف قرطاج، ومتحف باردو، ودار زغوان، وسوسة، ومتحف قلالة، وحومة السوق بجربة، والمنستير..".

وتابعت: "هذه دعوة لجميع المغاربة لزيارة تونس، إنه بلد جميل".

واختارت لجنة التحكيم، المتسابقة "إلينا سولفارز"، من إستونيا وصيفة للمسابقة، فيما حلت "كيارا فانرفان" من لوكسمبورغ في المرتبة الثالثة.

وقدمت المشاركات خلال المسابقة لوحة من العروض على البساط الأحمر بأزياء وتصاميم تونسية تبرز ثراء اللباس التقليدي للبلاد.

ويهدف احتضان تونس للمسابقة كأول بلد عربي بحسب المنظمين، للترويج للوجهة السياحية التونسية والتعريف بالمنتوج الثقافي للبلاد.

وتمّ تنظيم المسابقة تحت رعاية وكالة عروض الموضة التونسية "روشكا تونس"، بعد اتفاق في تركيا مع رئيس المنظمة العالمية لملكة جمال الكون رسيم أيدين.

وتأسست المسابقة الدولية لملكة جمال العالم عام 1952، وتم تغيير الاسم إلى ملكة جمال الكون عام 1998، ويشاهدها سنوياً نحو 600 مليون مشاهد.

 

(huffpost)

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