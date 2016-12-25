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بالصور - تعرّفوا على النجمة التي تفوقت على صباح بعدد الزيجات.. وزوجهما المشترك!

25
DECEMBER
2016
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يسود صيت الزواج بأكثر عدد من المرّات بالفنّانة اللبنانية الراحلة صباح، كاعتقاد خاطىء بسبب زواجها 7 مرات في حياتها، إّلا أن فنّانات كثيرت تفوقن عليها بعدد ازواجهن.


واحتلت الراحلة تحية كاريوكا المرتبة الأولى بعدد زيجاتها الـ13.

وتزوجت للمرة الأولى في عام 1939 من انطون عيسى ابن شقيق الفنانة بديعة مصابني.

وكان زواجها الثاني من محمد سلطان باشا والثالث من ضابط أميركي يدعى ليفي والرابع من المخرج الراحل فطين عبد الوهاب والخامس من الفنان رشدي أباظة الذي تزوج أيضاً بصباح مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

وعقدت قرانها للمرة السادسة على مصطفى كمال صدقي (ضابط)، وفي السابعة على عبد المنعم الخادم، وفي الثامن على المخرج أحمد سالم.

وفي عام 1956 تزوجت من ضابط يدعى حسن حسني، وفي عام 1959 تزوجت من المطرب محرم فؤاد وبعد زواج لم يدم أكثر من سنة وقع الطلاق لتتزوج من حسين عاكف وبعده كان آخر أزواجها الفنان فايز حلاوة التي استمرت معه نحو عشر سنوات قبل أن يقع الطلاق لتقضي السنوات العشر الأخيرة من عمرها من دون زواج. وقيل أنها من بعده تزوجت من المخرج حسن عبد السلام في الزيجة رقم 14.

وقالت في احد تصريحاتها الصحافية رداً علة سؤال حول من أحبته من بين هؤلاء الأزواج أكثر من الآخرين: "لا أحد على الاطلاق وكلهم أوغاد".

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