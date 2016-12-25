الموت يفجع الوسط الفني السوري مجدداً... والنجوم في عزاء!

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فُجع الوسط الفني السوري أمس (السبت) بوفاة المطرب وضاح شبلي عن عمر ناهز 43 عاماً جرّاء نوبة قلبية مفاجئة.

وأعرب عدد كبير من الفنّانين السوريين عن حزنهم وتعازيهم بوفاة الفنّان الحلبي الذي بدا مسيرته الفنية في عام 1995، وحصل مرتين على الجائزة الذهبية في مهرجان الأغنية السورية.

وقال محمد حداقي: "صديقي وضاح شبلي في ليلة امس في السينما اخبرني بانه سيعود ليستقر نهائيا في دمشق لانه تعب من الغربة لم اتوقع ابدا انه قصد هذا النوع من الاستقرار وهذا الاسلوب من الراحة الوداع يا صديقي يا فنان يا جميل الرحمة والسلام لروحك".

وقال محمد خير الجرّاح ناعياً ابن مدينته حلب: "وضاح شبلي يا من كان يحلو له منادتي ببعبارة ( بابا خير ) خبررحيلك قاهر جدا، صداقة عتيقة و ايمان كبير بموهبتك الخاصة من بين فناني حلب، احساس مرهف و خاص .. رح نفتقدك كتييييير، لروحك السلام و لأهلك و ذويك و أصدقائك و أحبتك و عائلتك الصبر والسلوان".

وقالت جيهان عبد العظيم: "شو صعب يموت حدا من رفقاتك، الله يرحمك يا وضاح، ما عندي كلام يوصف شعوري، الله يرحمك".

واشتهر شبلي بغناء الموشحات والقدود الحلبية. وهو متزوج وله 3 أولاد.

و قدم أول أغانيه الخاصة تحت عنوان "الشهيد"، تلتها أغنية "التبولة"، "أول ما شفتك"، "بحبك تبقالي"، "هيك تجوزنا" و أخيرا أغنية "خاي".

وشارك شبلي في مسلسلين هما "حي المزار" و"العرس الحلبي".

(Lahamag)