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اليسا تفجر آراء مثيرة: انا ضد مجيء عون رئيساً والتجارب السابقة معه "لا تبشر بخير"

25
DECEMBER
2016
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أطلقت المغنية اللبنانية بعض الآراء السياسية المثيرة خلال حوار تلفزيوني، رغم أن الجوانب الشخصية هي الأهم في هكذا حوارات مع نجوم الغناء.

ومما أثارته إليسا على هذا الصعيد قولها إن التجارب السابقة مع الرئيس اللبناني ميشال عون "لا تبشر بخير، وأنا كمواطنة لبنانية ضد مجيئه رئيسا".

وأوضحت إليسا رأيها في انتخاب الجنرال عون، خلال لقاء مع الإعلامي المصري عمرو أديب، مشيرة إلى أن رأيها فيه "لن يبدل من الوقائع الموجودة على الساحة السياسية".

وأضافت أن السياسة في لبنان فيها "الكثير من الكذب والمصالح الشخصية، وهناك زعماء كل يوم لديهم آراء مختلفة عن اليوم الذي يسبقه، وهناك من يقوم بتحالفات، وحينما يكتشف عدم استفادته منها يقوم بالتراجع".

ولدى سؤال أديب لإليسا عن الشخص الذي تريده لرئاسة لبنان، قالت: "اللي أنا عايزاه ما راح يجي.. ما راح سميه؛ لأنه بحياته ما راح يشوفها".

من جانب آخر، قالت أليسا، خلال عرض صورة الطفل عمران الشهيرة، الذي تعرض للقصف في حلب قبل أشهر، إنها "ضد النظام السوري بكل الأحوال، وقصف الأطفال ضد الإنسانية".

وقالت إنها لا تستطيع رؤية عمران دون أن تبكي، وحتى لو كان الطفل من جانب النظام فستشعر بذات الأسف تجاهه؛ لأن الأطفال فوق كل الاعتبارات.

عربي 21 

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