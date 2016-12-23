بالصور - بعد استئصال ورم من دماغها: الاعلامية اللبنانية تتزوّج.. من هو العريس الستيني؟

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كشفت صحيفة "القبس" الكويتية أن الإعلامي عبدالرحمن الراشد، المدير العام السابق لشبكة العربية ورئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط الدولية الأسبق والإعلامية اللبنانية ريما مكتبي قرّرا الزواج.



وذكرت "القبس" أن الراشد يستعد لدخول القفص الذهبي، بعد حياة طويلة في العزوف عن الزواج امتدت الى 60 عاما تقريباً.



يُشار إلى أن الراشد حصد جائزة "شخصية العام الإعلامية" من منتدى الإعلام العربي الخامس عشر الذي انقعد في دبي - الإمارات العربية المتحدة في شهر ايار الماضي.



وكانت مكتبي (39 عاماً) خضعت في عام 2015 لعملية جراحية دقيقة، لاستئصال ورم حميد من دماغها، في مدينة ميامي الأميركية.



(القبس - لها)