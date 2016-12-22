مشادة كلامية مباشرة على الهواء بين أحلام ونانسي عجرم تدفع الأخيرة لكشف سر عنها!

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إنفعلت الفنانة أحلام بشدة على المتسابق بندر مقري بعد أدائه في الحلقة الثانية من العروض المباشرة من برنامج "اراب ايدول"، لتقول له أن غناءه كان سيء.

أحلام علقت على غناء المتسابق لتؤكد له ان أداءه للموال جاء غير جيد إطلاقاً، مضيفة بأنه خذلها ولم تكن تتوقع منه ذلك.

وعندما جاء دور الفنانة نانسي عجرم للإدلاء برأيها، طلبت من أحلام أن تهدأ قليلاً لتقول له: "بتحصل"، مبررة ما حدث بأن رهبة المسرح دفعته للغناء على هذا النحو، لتقاطعها أحلام قائلة بأن مسرح "اراب ايدول" لا يحب الخائفين.

عجرم ردت على أحلام لتكشف واقعة حدثت بينهما، لتقول أن الأخيرة كانت بالأمس تشعر بالبرد كثيراً، وعندما سألتها لماذا ترتجف قالت لها أنها خائفة قبل الصعود على المسرح.

(ليالينا)