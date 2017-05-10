اللبنانية الدولية تنظّم معرض فرص العمل السنوي الثاني عشر

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إفتتح رئيس الجامعة اللبنانية الدولية الأستاذ عبد الرحيم مراد و وزير العمل الأستاذ محمد كبارة ممثلاً بمستشاره القانوني الدكتور عادل ذبيان بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور مجدي حمّاد و حشد من العمداء والأساتذة و الطلاب ، معرض فرص العمل الثاني عشر الذي تقيمه الجامعة اللبنانية الدولية في فرعها في بيروت .

خرّيج الجامعة الطالب علاء صايغ القى كلمة الخرّيجين تكلّم فيها عن تجربة ناجحة لشخص شقّ طريقه وسط العديد من المصاعب الى أن إستدلّ الى طريق العمل .



مراد في كلمته شكر الشركات المشاركة في المعرض والذين بلغ عددهم أكثر من سبعين شركة، و قال: ان المقوّمات الأساسية لنجاح الإنسان هي الشهادة و إتقان اللغة الإنكليزية و التكنولوجيا الحديثة و المعالم الشخصية للفرد.



وحول ازمة فرص العمل قال مراد: ان الأزمة في فرص العمل عالمية و ليست في لبنان فقط و من أسبابها إستبدال الكثير من الوظائف التي كانت باليد بآلات تكنولوجية حديثة و هناك في لبنان أسباب خدماتية و مصرفية و أمنية.



وفي سياق كلمته تمنّى مراد الإسراع في إستخراج النفط الذي من شأنه زيادة فرص العمل، كما تمنى الاهتمام بالقطاع الصناعي والزراعي لانه لا يجوز إهمال هذه القطاعات التي من شأنها توفير فرص عمل للشباب اللبناني ..



بدوره قال ممثل الوزير كبّارة الدكتور عادل ذبيان : جيد أن تقوم الجامعات بما نعجز عنه نحن في الحكومة بتأمين فرص العمل، وبحسب ذبيان وبالعودة الى إحصائية نشرت مؤخرا هناك 487000 فرصة عمل في الفنادق و المطاعم في لبنان.



وتمنّى ذبيان أن تفعَّل وزارة التخطيط لتقوم بالدراسات في هذا المجال، وأضاف: أن وزير العمل قد تشدد في منح فرص العمل للأجانب و سهّل للبنانيين لكن اللبناني لا يشتغل في بعض الأعمال .



و في الختام قدّم مراد درعاً تقديرية للوزير كبّارة من خلال ممثله و من ثم قاما معا بجولة على المعرض .