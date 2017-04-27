مدينة عربية تفوز بجائزة أفضل مدينة سياحية

A + A -

حصدت 9 دول عربية جوائز "أوسكار الإعلام السياحي العربي" التي ينظمها المركز العربي للإعلام السياحي للعام التاسع، ونالت مدنية مراكش المغربية جائزة أفضل مدينة عربية سياحية لعام 2016 .

ونظرا لما تزخر به من إرث حضاري كبير، أصبحت مدينة مراكش قبلة للسياحة العالمية ومقرا للمؤتمرات الدولية ذات المستوى الرفيع، لتحتل بذلك مكانة خاصة في المغرب الحديث، كما أنها تجذب السياح الأوروبيين على وجه الخصوص.

وشهدت مدينة دبي الإماراتية تكريم 23 فائزا بجوائز الأوسكار هذه، والتي تعد أكبر جوائز من نوعها على مستوى العالم العربي. بحضور حشد من صناع السياحة في الوطن العربي، وقيادات هيئات السياحة العربية والعالمية، وممثلين لمنظمة السياحة العالمية.

وأعلن وزير السياحة السوداني محمد أبو زيد مصطفى، عن افتتاح المقر الرئيس للمركز العربي للإعلام السياحي في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال الدكتور سلطان اليحيائي رئيس المركز إن الحفل يأتي كرسالة شكر لصناع السياحة الذين كانت لهم بصمة واضحة في عالم السياحة العربية خلال العام الماضي.

وذكر أن المركز توسع، وبلغ عدد فروعه 14 فرعا في 14 دولة عربية، لافتا إلى أن المركز ينظم مؤتمرات وورش عمل خاصة بالإعلام السياحي العربي، بهدف تنشيط السياحة البينية العربية ورفع مكانتها لدى الجميع.

وذكر أن تتويج الفائزين بجوائز الإعلام السياحي جاء بتقدير لجنة تحكيم متخصصة، ثم التصويت الإلكتروني من خلال موقع المركز على شبكة الإنترنت، ووصل التصويت هذا العام إلى قرابة مليون مشارك .

وذهبت جائزة أفضل شخصية رائدة في مجال السياحة العربية إلى مهدي بن محمد العبدواني من سلطنة عمان، وفاز بلقب رجل التراث العربي الوزير عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار سلطان عمان .