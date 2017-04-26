جنسية تُدخلك إلى 130 دولة بلا فيزا.. كم تدفع ثمنا لها؟

A + A -

الحصول على جنسية تسهل الوصول إلى دول كثيرة بدون #تأشيرة يعتبر حلما عند الكثيرين، ولكن باختلاف رغبات الشخص تختلف التكلفة والمدة المطلوبة للحصول على الجنسية، فعلى سبيل المثال إن كان الشخص مهتماً بالحصول على جنسية ثانية، فعليه أن يحدد المدة التي يستطيع الانتظار للحصول على #الجنسية، والتي قد تصل لمدة قصيرة قد لا تتعدى الشهرين، والأولويات ما إذا كانت دولة أوروبية أم كاريبية.

ولكن بالتأكيد كل خيار لديه مواصفات ومزايا تختلف عن غيره لاسيما من حيث " #سعر_الجنسية"!

فإذا كنت رجل أعمال أو لديك بين 100 ألف دولار إلى مليون دولار، فأنت مؤهل للدخول في برامج تتيحها دول أوروبية ودول في البحر #الكاريبي للحصول على جنسية عالمية بميزات وتسهيلات وبوقت قصير.

ماركو جانتيبين، المدير الشريك في "هنلي أند بارتنرز" قال "في الغالب الساعون لهذه الجنسيات هم من الموهبين أو #رجال_الأعمال الذين يسافرون كثيرا وبالطبع لدينا العائلات التي تريد حماية أطفالها من أحداث المنطقة أو لتؤمن لها مستقبلا تعليميا أفضل فتضع خطة بديلة للهجرة".

أرخص هذه الجنسيات التي تناسب الأفراد تمنحها دولة #سانت_لوسيا، وهي #جزيرة صغيرة في البحر الكاريبي تقع بالقرب من دول #أميركا الشمالية والجنوبية، وسعر الجنسية 100 ألف دولار، تتيح لك الدخول إلى 127 دولة بلا فيزا، منها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهونغ كونغ وسنغافورة، وتحتاج بين 3 إلى 4 أشهر فقط.

تليها جنسية جزيرة غرنادا القريبة من سانت لوسيا، بمبلغ 200 ألف دولار، وتخولك الدخول لدول شبيهة بالإضافة إلى الصين، وتحتاج شهرين فقط .

جيفري هانسيلير - خبير في الجنسيات الكاريبية قال "هناك خيار أيضا للحصول على هذه الجنسيات مقابل الاستثمار في #العقار، حيث يمكن للأفراد أن يستثمروا هناك، رغم أننا نفضل خيار المنحة مقابل الجنسية، لكن إذا كان المتقدم مهتما في العقار ولديه معرفة في السوق ننصحه في الاستثمار في منتجعات الـ5 نجوم في انتيغوا أو غراندا".

ويتراوح الاستثمار في العقار مقابل الجنسية الكاريبية بين 300 إلى 350 ألف دولار، مع التذكير أن البرامج الكاريبية تسمح بازدواجية الجنسية. لكن إذا كنت ترغب بجنسية أوروبية فالأسعار والميزات مختلفة.