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أمازون تعتزم توفير 5 آلاف وظيفة في بريطانيا

20
FEBRUARY
2017
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أعلنت شركة أمازون للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت أنها ستوفر خمسة آلاف وظيفة بدوام كامل في بريطانيا هذا العام.
وقالت إنها تبحث عن عدد كبير من الموظفين، من بينهم مطورو برامج وعمال مستودعات.
وستكون هناك وظائف في مكتب أمازون الرئيسي في لندن، إضافة إلى مركز خدمة العملاء في إدنبرة، وفي ثلاثة مستودعات جديدة.
وسترفع التعينات الجديدة عدد موظفي أمازون في المملكة المتحدة إلى أكثر من 24 ألف شخص.
وقال دوغ جور، مدير أمازون في بريطانيا: "نعكف على توفير آلاف فرص العمل الجديدة في بريطانيا، من بينها مئات الوظائف في مجال التدريب المهني، ونواصل الابتكار لعملائنا وتوفير خدمة تسليم تتميز بمزيد من السرعة وتعدد الاختيارات وزيادة الجودة."
وتعمل الشركة على تدشين ثلاثة مستودعات جديدة في تيلبوري ودونكاستر ودافنتري.
ووفقا للشركة، ستستخدم المستودعات الجديدة لمواكبة النمو الحالي، وتحسين سرعة خدمات التسليم.
وستتعامل كذلك مع الشحنات لتجار البيع بالتجزئة كوسيط، الذين يبعون المنتجات من خلال موقع أمازون أو يستخدمون أمازون لتسليم الشحنات.
وشهد قطاع البيع عن طريق وسيط نموا سريعا.
ويشير التوسع إلى أهمية السوق البريطانية، التي تعد ثاني أكبر الأسواق خارج الولايات المتحدة بعد ألمانيا.
وتقول نتالي بيرغ، المحللة في مجال البيع بالتجزئة، إنه إضافة إلى التوسع في خدمات مواد البقالة، تعكف أمازون على الدخول بقوة إلى عام الموضة.
وتعتبر مبيعات الملابس بالفعل واحدة من أسرع أعمال الشركة نموا، وقالت تقارير إن أمازون على أعتاب إطلاق علامة تجارية خاصة بها للموضة.
وغذى تلك الشائعة إنشاء أمازون استديو لتصوير الأزياء بحي شورديتش الشهير بلندن.
وفي وقت سابق من العام الماضي، دافعت أمازون عن ممارسات العمل داخلها بعدما تحدث صحفي في بي بي سي، كان يعمل سرا في وكالة متعاقدة مع أمازون لتوزيع الطرود، إلى عدد من السائقين الذين كان يعملون لساعات طويلة بصورة غير قانونية، وكان يُطلب منهم توزيع قرابة 200 طرد في اليوم الواحد.
وقالت الشركة إنها ملتزمة بضمان سلامة السائقين وقيادتهم بصورة قانونية و"تعويضهم تعويضا عادلا".

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